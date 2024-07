Kitco-Umfrage: Wall Street fast einstimmig optimistisch; Main Street bullisch

Die Edelmetallanleger erlebten in dieser Woche eine weitere wilde Fahrt, wobei Gold von positiven und negativen Nachrichten heimgesucht wurde, insgesamt aber eine sehr starke Woche erlebte. Der Spot-Goldpreis begann letzte Woche bei 2.391,62 Dollar je Unze und tendierte am Sonntagabend und im nordamerikanischen Handel am Montag stetig abwärts, bevor die Nachricht, dass die chinesische Zentralbank den zweiten Monat in Folge auf Goldkäufe verzichtet hatte, das gelbe Metall kurz nach Mittag EDT von 2.378 Dollar je Unze auf ein Tief von 2.354,30 Dollar fallen ließ. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 13 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 12 (92%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur ein Analyst (8%) erwartet hingegen einen Preisrückgang.Außerdem gaben 178 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 119 (67%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. 32 (18%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 27 (15%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de