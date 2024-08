VAE suspendieren 32 Goldscheideanstalten im Rahmen einer Geldwäsche-Razzia

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Rahmen ihrer Bemühungen, die Geldwäsche einzudämmen, die Tätigkeit von 32 Goldscheideanstalten vorübergehend eingestellt. Die Regierung "intensiviert Inspektionskampagnen" in den Betrieben, um gegen Finanzkriminalität vorzugehen, heißt es in einer Erklärung des Wirtschaftsministeriums. Die stillgelegten Anlagen - die etwa 5% des Goldsektors der VAE ausmachen - werden bis zum 24. Oktober geschlossen bleiben, berichtet Mining.com Die Beamten stellten fest, dass die Betriebe insgesamt 256 Verstöße begangen hatten, darunter das Versäumnis, die notwendigen Schritte zur Risikoerkennung zu unternehmen und Kunden- und Transaktionsdatenbanken nicht mit Namen auf Terrorismus-Beobachtungslisten abzugleichen. Die Vereinigten Arabischen Emirate säubern ihren Goldsektor im Rahmen umfassenderer Bemühungen um die Wiederherstellung ihres finanziellen Ansehens, nachdem Bedenken aufgekommen waren, dass sie bei Geldwäsche und Goldschmuggel ein Auge zudrücken würden.Ein Bericht der Entwicklungsorganisation Swissaid vom Mai schätzt, dass zwei Drittel des im Jahr 2022 aus Afrika in die VAE eingeführten Goldes geschmuggelt und zu einem großen Teil in andere Länder reexportiert wurde. Die Schweiz, das weltweite Zentrum der Goldverarbeitung, hat bereits früher ihre Besorgnis über illegale Goldtransporte aus den VAE zum Ausdruck gebracht.© Redaktion GoldSeiten.de