Platin - Ist das Erholungspotenzial ausgeschöpft?

Der Abwärtstrend bei Platin erreichte Anfang August beinahe schon den Anfangspunkt der letzten großen Aufwärtstrendphase bei 898 USD, ehe eine leichte Erholung einsetzte. In den vergangenen Tagen stieg der Wert entlang der Unterseite einer gebrochenen Aufwärtstrendlinie an die Hürde bei 938 USD und konnte diese bereits kurzzeitig überschreiten. Die Abwärtstrendlinie, die zum zweiten Teil des Kursrutsches der letzten Wochen gehört und bei 1.029 USD ihren Ursprung hat, bremst den Anstieg aktuell ein.Sollte den Bullen auch weiterhin kein klarer Ausbruch über 938 USD gelingen, dürfte der Abwärtstrend in eine neue Phase übergehen und Platin auch unter 898 USD auf den zentralen Support bei 865 USD fallen. Auf Höhe des Tiefs aus dem März könnten die Bullen eine weitere Erholung starten. Wird die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, stünde ein Einbruch auf 839 USD und 822 USD an.Bei einem Anstieg über 956 USD wäre die Hürde bei 938 USD dagegen nachhaltig gebrochen und damit der Weg für eine Erholung bis 975 USD frei. An dieser Stelle dürfte die Verkäuferseite aber wieder eingreifen, einen Ausbruch über 988 USD verhindern und stattdessen für eine Abwärtswelle bis 938 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)