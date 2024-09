Kitco-Umfrage: Wall Street geteilt; Main Street erwartet frei Bahn für Gold

Nach monatelangen Spekulationen darüber, wann die US-Notenbank endlich ihren Lockerungszyklus einleiten würde, gefolgt von wochenlangen Marktschwankungen zwischen 25 und 50 Basispunkten, war der große Tag endlich gekommen, und der Metallmarkt wurde nicht enttäuscht. Die Einzelhandelsanleger waren überwältigend optimistisch, was die potenziellen Kursgewinne von Gold in dieser Woche angeht, während die Branchenexperten gleichmäßig zwischen weiterer Stärke und kurzfristiger Konsolidierung geteilt waren. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 19 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (47%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Acht (42%) Analysten erwarten hingegen Seitwärtsentwicklungen, während zwei (11%) eher Preisnachlässe prognostizieren.Außerdem gaben 189 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 129 (68%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Nur 29 (15%) denken, dass ein Preisrückgang wahrscheinlich ist. Die verbleibenden 31 (17%) Befragten blieben hingegen neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de