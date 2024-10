Saxo Bank: Golds Rekordjagd geht weiter

Der Rohstoffsektor steuert auf einen zweiten wöchentlichen Verlust zu und gibt dabei die Hälfte der 10-prozentigen Gewinne der vorangegangenen vier Wochen wieder ab, als die erste US-Zinssenkung, die Hoffnungen auf Konjunkturmaßnahmen in China, die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die Wetterprobleme in Brasilien den Bloomberg Commodity Total Return Index auf ein Fünfmonatshoch trieben, schreibt Ole Hansen von der Saxo Bank Die rekordverdächtige Erholung des Goldpreises setzt sich fort, und nach einer weiteren leichten Korrektur zur Monatsmitte, bei der die Käufer vor der Marke von 2.600 USD zurückkehrten, durchbrach der Goldpreis die Marke von 2.700 USD und erreichte damit sein sechstes Rekordhoch in diesem Jahr. Der Edelmetallmarkt hat im vergangenen Jahr einen beispiellos starken Aufwärtstrend erlebt: Sowohl Gold als auch Silber sind im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 30% gestiegen, wobei es während dieser ausgedehnten Rally, die derzeit kaum Anzeichen für ein Ende aufweist, nur zu geringfügigen Korrekturen kam.Es gibt zahlreiche Gründe für die Aufwärtsbewegung in diesem Zeitraum, von der Gefahr finanzieller Instabilität und der Ungewissheit im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen bis hin zur Attraktivität als sicherer Hafen, geopolitischen Spannungen und der Entdollarisierung. Und nun auch Zinssenkungen - nicht nur durch die Fed, sondern auch durch andere Zentralbanken -, die die Kosten für das Halten von unverzinslichen Anlagen in Gold und Silber senken.In dieser Woche prognostizierte eine Umfrage unter Delegierten aus aller Welt, die an der Jahresversammlung der London Bullion Market Association teilnahmen, höhere Preise für Gold, Silber, Platin und Palladium in einem Jahr. "Während für Gold bis Ende Oktober nächsten Jahres ein Anstieg um rund 10% auf USD 2.917,40 je Unze erwartet wird, waren die Delegierten, genau wie wir bei Saxo, sehr optimistisch, was den Silberpreis betrifft, der um mehr als 40 % auf 45 USD je Unze steigen soll," schreibt Ole Hansen.© Redaktion GoldSeiten.de