Kitco-Umfrage: Wall Street ohne Bären, Main Street deutlich bullisch

Nachdem der Goldpreis nach dem Wahlsieg von Donald Trump zwei Wochen lang unter die Räder gekommen war, erholte er sich in der letzten Woche kräftig und verzeichnete in jeder Handelssitzung Kursgewinne, die bis Freitagnachmittag auf fast 150 Dollar anstiegen. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigte, dass die in der vorletzten Woche unter Branchenexperten herrschende stark rückläufige Stimmung vollständig verschwunden ist, während die Einzelhändler wieder fest in den Aufwärtstrend zurückgekehrt sind.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 16 (89%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Die verbleibenden 2 (11%) Analysten halten hingegen Seitwärtsbewegungen für wahrscheinlich.Außerdem gaben 189 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 125 (66%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 36 (19%) erwarten einen Preisrückgang, während 28 (15%) eher neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de