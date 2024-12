Kitco-Umfrage: Wall Street bullisch bis neutral; Main Street jetzt weniger bullisch

Die Edelmetallanleger sind wieder einmal unruhig, nachdem auf den größten Wochenanstieg des Goldpreises seit über einem Jahr in der vorletzten Woche am Montag der größte Tagesrückgang des gelben Metalls seit vier Jahren folgte. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigte, dass die Prognosen der Branchenexperten nahezu gleichmäßig zwischen Aufwärtstendenz und Konsolidierung aufgeteilt waren, während die Einzelhändler ebenfalls von der Aufwärtsstimmung der Vorwoche abrückten.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (43%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Sieben (50%) Analysten erwarten hingegen Seitwärtsentwicklungen, wobei nur ein (7%) Experte einen Preisrückgang für wahrscheinlich hält.Außerdem gaben 199 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 96 (48%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 61 (31%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 42 (21%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de