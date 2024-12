Kitco-Umfrage: Wall Street neutral-bullisch; Main Street deutlich optimistischer

Während die Edelmetallhändler in der letzten Woche einige Höhen und Tiefen durchliefen, kehrte der Goldpreis immer wieder wie ein Magnet zum Preisniveau von 2.645 Dollar je Unze zurück, was die vorherrschende Ansicht bestärkte, dass sich der Markt vor dem Jahr 2025 in einer Warteschleife befindet. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigte, dass die Branchenexperten erneut gleichmäßig zwischen Aufwärtstendenz und Konsolidierung geteilt waren, während die Einzelhändler zu ihrer Aufwärtsgrundstimmung zurückkehrten.Es nahmen diesmal 12 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren fünf (42%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird, während weitere fünf (42%) einen Preisrückgang für wahrscheinlich halten. Die verbleibenden zwei (17%) Experten blieben neutral eingestellt.Außerdem gaben 116 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 70 (60%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 23 (20%) erwarten eine Preisabnahme, während 23 (20%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de