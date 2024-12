Heraeus: Silber könnte Gold nächstes Jahr übertreffen - mit 40 Dollar je Unze

Während eine wahrscheinliche Rezession in den USA im zweiten Quartal die industrielle Nachfrage nach Silber beeinträchtigen würde, wird erwartet, dass die meisten der jüngsten Stärken des grauen Metalls in das neue Jahr übertragen werden, und der Silberpreis wird laut den Analysten von Heraeus Precious Metals im Jahr 2025 voraussichtlich besser abschneiden als der Goldpreis. In ihrer Edelmetallprognose 2025 erklärten die Analysten, dass sie glauben, dass Silber im Jahr 2025 erneut Gold übertreffen wird, wenn sich die Marktbedingungen wie erwartet entwickeln, berichtet Kitco News "In diesem Jahr hat der Silberpreis die größten prozentualen Zuwächse unter den Edelmetallen verzeichnet (+26,82% bis Ende November)", heißt es. "Der Beginn der nächsten Phase des globalen Zinszyklus zu Beginn des Jahres hat sowohl Gold als auch Silber geholfen. Gleichzeitig haben das ungebrochene Wachstum der Photovoltaik-Nachfrage und eine starke Erholung der impliziten Nachfrage aus Indien den Preis auf der physischen Seite unterstützt."Heraeus warnte jedoch, dass Anleger das Risiko einer Rezession und deren Auswirkungen auf die Nachfrage nicht außer Acht lassen sollten. "Zu Beginn dieses Jahres kehrte die US-Renditekurve nach der längsten Inversion seit 1980 wieder um", so die Analysten. "Dieser Indikator ist ein deutliches Anzeichen für eine Rezession in den USA in den folgenden 6-12 Monaten. Obwohl eine Reihe von Bereichen der US-Wirtschaft, einschließlich des Aktienmarktes, eine relative Stärke aufweisen, könnten die USA der Renditekurve zufolge im zweiten Quartal 25 in eine Rezession geraten.""Silber neigt dazu, in Rezessionen schlechter abzuschneiden als Gold", stellten sie fest. "Sollte die Industrieaktivität infolgedessen schrumpfen, ist es möglich, dass die industrielle Silbernachfrage außerhalb der Elektro- und Elektronikindustrie und insbesondere der Photovoltaikindustrie kaum wächst. Heraeus geht davon aus, dass der Spotpreis für Silber im Jahr 2025 zwischen 28 Dollar und 40 Dollar je Unze liegen wird.© Redaktion GoldSeiten.de