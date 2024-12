Goldpreisprognose: Top-Trends, die sich 2025 auf Gold auswirken werden

Zu Beginn des Jahres 2025 ist die Welt mit einer großen Unsicherheit konfrontiert. In mehreren Regionen herrscht geopolitische Instabilität, und ein neuer US-Präsident könnte weiteres Chaos in eine ohnehin schon fragile Weltwirtschaft bringen, berichtet Investing News . Eine wichtige Frage für Anleger ist, wie sich die zweite Amtszeit von Donald Trump auf Gold auswirken wird. Zu Trumps Wahlkampfversprechen gehörten niedrigere Steuern, die Einführung umfassender Zölle auf ausländische Waren und weitreichende Einwanderungsreformen, die zur Deportation von Millionen von Menschen ohne Papiere führen würden.Lobo Tiggre, CEO von IndependentSpeculator.com, merkte an, dass die Stimmung unter den Anlegern immer noch die Unsicherheit darüber widerspiegelt, was dies bedeutet. Die Menschen könnten so optimistisch über Trumps "wachstumsfördernde" Agenda werden, dass die Investoren anfangen, mehr von dem Berg an Bargeld einzusetzen, auf dem sie sitzen [...] aber wenn Elon und Vivek mit Mileis Kettensäge nach Washington gehen, könnte das die Märkte verschrecken", erklärte er.Im Jahr 2024 beeinflussten die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und in Osteuropa den Goldpreis, vor allem als der russische Präsident Wladimir Putin im November die Möglichkeit einer nuklearen Eskalation ins Spiel brachte. Tiggre merkte an, dass Aufflammungen dazu neigen, den Goldpreis zu treiben, aber die Auswirkungen sind in der Regel vorübergehend und kehren wieder zum Trend zurück. "Glücklicherweise ist dieser Trend derzeit aufwärts gerichtet. Ich vermute, wenn Trump den Krieg in der Ukraine tatsächlich an einem Tag beenden könnte, wäre die Nachfrage nach sicheren Häfen vielleicht etwas geringer, aber ich glaube nicht, dass er das kann", meinte er.Die letzten Jahre waren außerdem durch starke Goldkäufe der Zentralbanken gekennzeichnet. Asien, der Nahe Osten und einige osteuropäische Länder sind dabei führend. Obwohl nicht alle Länder ihre Käufe melden, werden die Länder, die dies tun, vom World Gold Council sorgfältig überwacht. Es wird erwartet, dass die Zentralbanken den Goldpreis auch im Jahr 2025 stützen werden; mit dem Amtsantritt von Trump könnte seine Politik den Goldpreis jedoch in eine andere Richtung ziehen. Für die Anleger könnte es schwer sein, sich zu entscheiden, was sie tun sollen.Vielleicht bringt das Jahr 2025 mehr denn je politische und wirtschaftliche Unsicherheiten mit sich, die dazu führen könnten, dass Strategien zwischen risikoreicheren Aktien und einem höheren Engagement in Gold durch Bullion oder goldgedeckte Produkte konkurrieren. Es könnte klug sein, sich nicht Hals über Kopf in das Jahr 2025 zu stürzen, sondern sich Zeit zu nehmen, um zu sehen, wie sich die Schlüsselsituationen im ersten Teil des Jahres entwickeln.© Redaktion GoldSeiten.de