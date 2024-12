Heraeus: Platin bleibt 2025 in Preisspanne, Palladium fällt vielleicht auf 800 Dollar je Unze

Der Platinpreis wird im nächsten Jahr trotz der starken Nachfrage und der Verknappung des Angebots wahrscheinlich in einer Handelsspanne verharren, während ein völliger Rückgang der Palladiumnachfrage die Preise im Jahr 2025 weiter fallen lassen könnte, so die Analysten von Heraeus Precious Metals. In ihrer Edelmetallprognose 2025 erklärten die Analysten, dass die steigende Nachfrage und das Angebotsdefizit möglicherweise nicht ausreichen werden, um die Platinpreise im nächsten Jahr aus ihrer Handelsspanne herauszuführen, berichtet Kitco News "Es wird prognostiziert, dass der Platinmarkt auch im Jahr 2025 ein Defizit aufweisen wird", hieß es. "Es wird erwartet, dass sich das Defizit vergrößert, da der Anstieg der Nachfrage den bescheidenen Anstieg des Primär- und Sekundärangebots mehr als aufwiegt. Es wird erwartet, dass der Platinbedarf sowohl in der Automobilindustrie als auch in der Industrie steigen wird, was dazu beitragen wird, die Gesamtnachfrage auf über 7,6 Mio. Unzen zu erhöhen."Das Investitionsumfeld für Platin war im Jahr 2024 positiv, was auf das erneute Interesse der ETF-Anleger zurückzuführen ist. "Die Bestände der börsengehandelten Fonds liegen mit fast 3,2 Mio. Unzen im laufenden Jahr um 258 Kilounzen höher als zu Beginn des Jahres, wenngleich dies ein Rückgang gegenüber den 3,4 Mio. Unzen zur Jahresmitte ist", heißt es. "Die Nachfrage nach Barren und Münzen war außerhalb Chinas nicht besonders stark. Die Volatilität des Platinpreises in Yen hat dazu geführt, dass japanische Anleger im bisherigen Jahresverlauf Nettoverkäufer von Platinbarren waren."Mit Blick auf den Palladiummarkt erwartet Heraeus, dass die Bedingungen im nächsten Jahr weniger angespannt sein werden als 2024. "Der Palladiummarkt wird 2025 voraussichtlich nahezu ausgeglichen sein", schreiben die Analysten. "Das sekundäre Angebot wird voraussichtlich leicht zunehmen, ebenso wie das primäre Angebot, bei dem die Rückkehr zur normalen Produktion in Russland den Rückgang der Produktion in Nordamerika aufwiegt. In der Zwischenzeit wird die Nachfrage voraussichtlich leicht zurückgehen, da Leichtfahrzeuge mit Verbrennungsmotor Marktanteile an BEVs verlieren." Heraeus geht davon aus, dass der Kassapreis für Palladium im Jahr 2025 zwischen 800 Dollar und 1.200 Dollar je Unze liegen wird.© Redaktion GoldSeiten.de