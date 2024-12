Gold legt im Vorfeld der Fed-Sitzung wegen schwachen US-Dollar zu

Der Goldpreis legte am Montag zu, unterstützt von anhaltenden geopolitischen Bedenken und einem schwächeren Dollar, da die Märkte die Sitzung der Federal Reserve abwarteten, auf der eine dritte Zinssenkung und Hinweise auf die Aussichten für 2025 erwartet werden, berichtet Reuters . "Ich denke, dass die anhaltenden geopolitischen Risiken zur Stärke von Gold beitragen", sagte Nitesh Shah, Rohstoffstratege bei WisdomTree."China hat seine Goldkäufe wieder aufgenommen. Der Goldpreis reagiert also auf eine Vielzahl von Faktoren", meinte Shah und fügte hinzu, dass der Hauptverbraucher China wahrscheinlich seine Konjunkturmaßnahmen verstärken werde, um seine Wirtschaft anzukurbeln, was den Goldpreis weiter stützen werde. An der geopolitischen Front erklärte sich Israel am Sonntag bereit, seine Bevölkerung auf den Golanhöhen zu verdoppeln und berief sich dabei auf syrische Drohungen, obwohl die Rebellenführer, die vor einer Woche Präsident Bashar al-Assad stürzten, einen gemäßigten Ton anschlugen.Außerdem wird erwartet, dass die Fed auf ihrer am Dienstag beginnenden zweitägigen Sitzung die Zinsen um einen Viertelpunkt senkt und gleichzeitig ihren Ausblick für 2025 und darüber hinaus aktualisiert. "Der wirtschaftliche und politische Hintergrund ist generell günstig für Gold - aber die Fed könnte die Preise begrenzen, wenn sie auf eine längere Pause bei den Zinssenkungen nach Dezember hindeutet", so StoneX-Analystin Rhona O'Connell.Die Bank Citigroup geht zudem von einer starken Nachfrage nach Gold und Silber aus, bis sich die US-Zinsen stabilisieren, und prognostiziert einen Höchststand für beide Metalle für Ende 2025 bis Anfang 2026. Die in dieser Woche veröffentlichten Schlüsseldaten, darunter das US-BIP und die Inflationszahlen, könnten die Marktstimmung weiter beeinflussen.© Redaktion GoldSeiten.de