Die Fed könnte kurz davor stehen, ihr Zinsskript für 2025 zu überarbeiten

Die Anleger setzen darauf, dass eine letzte Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 an diesem Mittwoch eine sichere Sache ist, aber die größere Frage ist, ob die Zentralbank bereit ist, ihre Prognosen für das Jahr 2025 zurückzunehmen, so Yahoo Finance . Alle Augen werden auf den sogenannten "Dotplot" gerichtet sein, ein vierteljährlich aktualisiertes Punktediagramm, das die Vorhersagen der einzelnen Fed-Beamten über die Entwicklung des Leitzinses zeigt.Im September, als die Zentralbank ihre erste Zinssenkung seit mehr als vier Jahren vornahm, zeigte das Punktediagramm einen Konsens unter den Fed-Vertretern für zwei weitere Zinssenkungen im Jahr 2024 und vier kleine zusätzliche Senkungen im Jahr 2025. Nach einer Reihe hartnäckiger Inflationsmesswerte und vorsichtiger Kommentare von Fed-Vertretern ist diese Prognose für 2025 nun in Frage gestellt. Einige Fed-Beobachter erwarten auch, dass die Politik der neuen Trump-Regierung die Entscheidungsträger der Zentralbank vor noch größere Herausforderungen stellen wird.Die frühere Vorhersage von vier Zinssenkungen im nächsten Jahr "muss überdacht werden", sagte die ehemalige Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, gegenüber Yahoo Finance und sagte eine "Verlangsamung" für 2025 voraus. Zwei oder drei Zinssenkungen im Jahr 2025 "erscheinen mir richtig". Einige Fed-Beobachter sind anderer Meinung und sagen, dass die Fed-Beamten bei ihren Schätzungen für vier Zinssenkungen im Jahr 2025 bleiben werden. "Im Großen und Ganzen erwarten sie immer noch einen Rückgang der Inflation", sagte Luke Tilley, Chefvolkswirt von Wilmington Trust, der davon ausgeht, dass der Medianwert für 2025 bei vier Senkungen bleibt. "Sie glauben immer noch, dass die Zinssätze restriktiv sind."Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat der Fed genügend Spielraum gelassen, um bei Bedarf ein langsameres Tempo anzuschlagen, und sagte Anfang Dezember, dass "wir es uns leisten können, etwas vorsichtiger zu sein", weil die Wirtschaft stärker ist als noch im Herbst erwartet. Das Potenzial für eine Rücknahme der Erwartungen ist auf zwei Entwicklungen Ende 2024 zurückzuführen, die einige Volkswirtschaftler überrascht haben.© Redaktion GoldSeiten.de