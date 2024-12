BMO Capital Markets: Gold ist der hellste Stern im Jahr 2025, Silber bleibt auf dem zweiten Platz

Es wird erwartet, dass Gold und Silber auch im Jahr 2025 wichtige Rohstoffe bleiben werden, und sie sind zwei der wenigen Metalle, die eine kanadische Bank vor dem neuen Jahr aufwertet. Die Rohstoffanalysten von BMO Capital Markets warnten die Anleger, dass sie für das Jahr 2025 etwas mehr Herabstufungen als Hochstufungen im breiteren Rohstoffsektor vorgenommen haben. Die Analysten sagten, dass der wachsende Trend der Deglobalisierung die Wirtschaft verlangsamen und die industrielle Nachfrage nach einigen Metallen beeinträchtigen könnte, berichtet Kitco News "Die Tatsache, dass Zölle für den Metall- und Bergbausektor nicht hilfreich sind, lässt sich nicht wegdiskutieren", so die Analysten in ihrem am Montag veröffentlichten Bericht. "Während die endgültigen Strukturen erst im nächsten Jahr bekannt sein werden, haben die Märkte für Metalle und Massengüter unserer Ansicht nach im Allgemeinen die bilateralen Zölle zwischen den USA und China in den Nachfrageprognosen berücksichtigt, nicht aber einen multilateralen Handelskrieg, der Kanada, Mexiko, Europa und wichtige asiatische Volkswirtschaften mit einbezieht. Daher gehen wir jetzt von einer niedrigeren Nachfrage aus als noch vor drei Monaten. Sollten die Handelsstreitigkeiten weiter eskalieren, würde sich das Abwärtsrisiko für unsere Nachfrageprognosen erhöhen."Die Analysten merkten an, dass das Potenzial für einen globalen Handelskrieg die geopolitische Unsicherheit weiter anheizen und dem Goldmarkt weiteren Auftrieb geben wird. "Wir gehen davon aus, dass die Bestrebungen zur Entdollarisierung des Handels im zweiten Quartal wieder aufleben werden, da die Reibungen im Handel zunehmen, und dies könnte den Goldpreis auf neue nominale Höchststände treiben", so die Analysten. BMO geht davon aus, dass der Goldpreis im Jahr 2025 bei durchschnittlich 2.750 Dollar je Unze liegen wird, was einem Anstieg von 3% gegenüber der vorherigen Schätzung entspricht. Aufgeschlüsselt nach Quartalen gehen die Analysten davon aus, dass die Preise im Sommer ihren Höhepunkt erreichen und im dritten Quartal durchschnittlich 2.850 Dollar je Unze betragen werden.Ebenso wie für Gold sind die Analysten von BMO auch für Silber optimistisch, weisen jedoch darauf hin, dass es im Vergleich zum gelben Metall mehr Risiken gibt. BMO prognostiziert für das nächste Jahr einen durchschnittlichen Silberpreis von 29 Dollar je Unze, was einem Anstieg von 6% gegenüber der vorherigen Prognose entspricht. Das Unternehmen stellt fest, dass höhere Goldpreise auch im neuen Jahr der größte Aufwärtsfaktor für Silber sind. Eine überraschende Prognose von BMO ist, dass die Analysten glauben, dass höhere Kryptowährungspreise sich im nächsten Jahr stärker auf Silber als auf Gold auswirken könnten.© Redaktion GoldSeiten.de