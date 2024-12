Capricorn Metals Ltd.: CEO Wechsel im neuen Jahr

Der CEO Kim Massey wird Ende Januar 2025 in den Ruhestand gehen: Link . Massey war fünf Jahre bei Capricorn und hat die Entwicklung vom Entwicklungsunternehmen hin zum etablierten Goldproduzenten begleitet.Der Chief Operating Officer Paul Criddle wir die Rolle von Massey ab Februar übernehmen. Criddle ist schon einige Monate bei Capricorn und war zuvor beim Goldproduzenten Roxgold tätig, der von Fortuna Silver übernommen wurde. Criddle ist Metallurge und hat schon zwei Minen erfolgreich in die Produktion geführt.Im Rahmen dieser Nachfolge wurde der derzeitige General Manager of Operations Tony Hinkey zum COO befördert. Hinkey bringt eine Fülle von Erfahrungen im operativen Management mit, da er seit 2020 die Funktion des GM bei Capricorn Metals begleitet und davor war er viele Jahre in ähnlichen Funktionen bei Regis Resources Es ist natürlich schade, wenn ein so erfolgreicher CEO geht, doch die Nachfolgeregelung ist bereits getroffen und das Unternehmen hat sich schon Monate vorher darum gekümmert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.