Axel Merk: Investieren Sie in Gold & Popcorn, denn das Jahr 2025 wird unterhaltsam

Halten Sie Ihr Gold fest und holen Sie sich Popcorn. 2025 könnte sich die Unsicherheit für vorbereitete Anleger als unterhaltsam erweisen, so ein Fondsmanager. In einem kürzlich geführten Interview mit Kitco News meinte Axel Merk, Präsident und Chief Investment Officer von Merk Investments, dass die Weltwirtschaft auf Messers Schneide stehe und eine Vielzahl von Szenarien möglich sei.Merk wies darauf hin, dass die Volatilität zugenommen hat, da der Markt versucht zu bestimmen, welches Szenario am wahrscheinlichsten eintritt. Er fügte hinzu, dass die vorangegangene Amtszeit des designierten Präsidenten Donald Trump eine Blaupause für mögliche Ergebnisse bietet, aber die Bedingungen unterscheiden sich jetzt erheblich von denen vor acht Jahren. "Der Markt schreit auf - jeder weiß, dass ein Wandel bevorsteht, aber wir wissen nicht, wie er aussehen wird", erklärte er."Deshalb spreche ich davon, Popcorn zu machen; wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Es gibt einige grundlegende Faktoren in der Wirtschaft, die auf eine Verlangsamung hindeuten, aber ist das genug?" Während die Abwärtsrisiken zunehmen, merkte Merk auch an, dass Trumps Vorschlag, seine Steuersenkungen von 2017 zu verlängern und zu erhöhen, die Wirtschaft ankurbeln könnte. "Es sieht nicht so aus, als würde sich die Haushaltslage verbessern, weil wir eine Regierung haben, die die Wirtschaft ankurbeln will", sagte Merk. "Es wird einige Leute geben, die sagen, dass es zu viele Ausgaben gibt, also wird es interessant sein, das zu beobachten. Aber ich glaube nicht, dass wir eine große Reform der Ansprüche sehen werden."Der Rahmen der Fed lautet: 'Wir können unsere Politik nicht auf der Grundlage dessen machen, was passieren könnte. Wir müssen beurteilen, was passiert.' Sie müssen also abwarten, bis sich das Gesetz ändert, die Auswirkungen abwarten und dann darüber diskutieren, ob es inflationär sein könnte oder nicht", meinte er. "Sie werden nur langsam reagieren." Aufgrund dieser Marktbedingungen, so Merk, könnte Gold als Absicherung gegen Ungewissheit weiterhin das Interesse der Anleger auf sich ziehen, selbst wenn die Marktvolatilität hoch bleibt. "Ich persönlich verkaufe mein Gold nicht und habe es auch nicht vor", sagte er. "Ich glaube nicht, dass der Goldmarkt seinen Höhepunkt erreicht hat."