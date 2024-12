Saxobank: Der Wiederaufstieg von Silber im Jahr 2024

Die Rally des Silberpreises in diesem Jahr spiegelt weitgehend den Aufwärtstrend des Goldpreises wider, der durch mehrere gemeinsame makroökonomische Faktoren bedingt ist. Die Nachfrage nach Anlagemetallen wurde durch eine zunehmend unsichere geopolitische Lage angeheizt, in der globale Spannungen und wirtschaftliche Veränderungen die Anleger veranlasst haben, nach sichereren Anlagen zu suchen, schreibt Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxobank . Die Zentralbanken haben aggressiv Gold gekauft, um sich vom US-Dollar und von auf dem Dollar basierenden Vermögenswerten wie Anleihen zu distanzieren. Diese Aktivität unterstützt indirekt den Silberpreis.Zwar spielen investitionsbedingte Faktoren eine Rolle, doch ist die Preisdynamik von Silber auch eng mit seiner industriellen Verwendung verknüpft, aus der rund 55% der Gesamtnachfrage stammen. Im Jahr 2024 hat die erhöhte industrielle Nachfrage zu einer physischen Verknappung auf dem Silbermarkt beigetragen. Die Investmentnachfrage nach Silber, wie sie sich aus den verwalteten Geldpositionen in COMEX-Futures und den bekannten Gesamtbeständen über börsengehandelte Fonds ergibt, zeigt für das Jahr ein gemischtes Bild.Dem Silver Institute zufolge wird der Silbermarkt das vierte Jahr in Folge ein beträchtliches strukturelles Defizit aufweisen, und unter den richtigen fundamentalen Umständen könnte diese Verknappung dem Silber den Auftrieb geben, den Gold in der Regel durch die Nachfrage der Zentralbanken erfährt. Das anhaltende strukturelle Defizit ist darauf zurückzuführen, dass die Bergbauunternehmen Schwierigkeiten haben, neue Silbervorkommen zu erschließen, obwohl die Nachfrage nach dem Metall für Photovoltaikzellen stark gestiegen ist.Die diesjährige Silberrally hat keine grundlegenden Unterschiede zu früheren Anstiegen gezeigt. Silber spiegelt weiterhin die Bewegungen von Gold wider, allerdings mit größerer Intensität. Silber wird oft als Gold "auf Steroiden" bezeichnet und neigt dazu, dramatischer zu steigen und zu fallen als sein gleichmäßigeres Gegenstück. Die Saxobank prognostiziert einen potenziellen Rückgang des Gold-Silber-Verhältnisses, das derzeit bei 87 liegt und sich möglicherweise in Richtung 75 bewegt, einem Niveau, das Anfang 2024 erreicht wurde. Sollte dies eintreten und Gold unsere Prognose von 3.000 Dollar je Unze erreichen (ein Anstieg von 13%), könnte Silber 40 Dollar je Unze erreichen (ein Anstieg von über 25%).© Redaktion GoldSeiten.de