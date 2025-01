Kitco-Umfrage: Wall & Main Street bullisch, Erwartung auf Trump 2.0

Die erste vollständige Handelswoche des Jahres 2025 begann für den Goldmarkt holprig, doch im Laufe der Woche setzte sich der Aufwärtstrend fort, und am Freitag sagten die Marktteilnehmer einen weiteren Anstieg des gelben Metalls am Vorabend der zweiten Amtszeit von Trump voraus. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigte, dass Branchenexperten und Einzelhändler im Vorfeld der zweiten Amtseinführung von Donald Trump sehr optimistisch gestimmt sind.Es nahmen diesmal 11 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (64%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei Analysten (18%) halten hingegen einen Preisrückgang für wahrscheinlich, während ebenfalls zwei Befragte neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 156 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 105 (64%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 34 (22%) prognostizieren einen niedrigeren Preis. Die verbleibenden 17 Befragten (11%) erwarten Seitwärtsbewegungen.© Redaktion GoldSeiten.de