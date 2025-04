Kitco-Umfrage: Wall-Street-Ansturm auf Gold, Main Street mit bullischer Tendenz

Nach einer der seltsamsten Wochen, die die Weltmärkte in jüngster Zeit erlebt haben, war Gold wieder einmal der wichtigste Vermögenswert, der durch Wellen der Unsicherheit und Angst nach oben getrieben wurde. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigte, dass die Branchenexperten so optimistisch wie nie zuvor waren, und auch die Einzelhändler wurden optimistischer, was den Goldpreis angeht, während alles andere um sie herum schwächer wurde.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 15 (94%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur ein (6%) Analyst hielt hingegen Seitwärtsentwicklungen für wahrscheinlich.Außerdem gaben 275 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren waren 189 (69%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 50 (18%) erwarten einen Preisrückgang, während 36 (13%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de