Milliardär wettet 1 Milliarde Dollar auf den Zusammenbruch des Geldsystems

David Bateman ist ein milliardenschwere Gründer des Software-Unternehmens Entrata und jetzt offenbar der neueste selbsternannte Hüter des gesunden Geldes, so schreibt Grey Rabbit Finance . Und wenn seine jüngsten Schritte ein Hinweis darauf sind, wartet er nicht auf den Zusammenbruch - er bereitet sich darauf vor. In einem Twitter-Post verriet Bateman beiläufig, dass er in den letzten sechs Monaten fast 1 Milliarde Dollar in Edelmetalle investiert hat, einschließlich des Kaufs von 12,69 Millionen Unzen Silber - etwa 1,5% des weltweiten Jahresangebots.Seine Gründe für dieses Investment, so hieß es in einem Post, sind vielschichtig. Zum Einen nennt er den kommenden Kollaps des weltweiten Geldsystems, den "großen Reset". Trumps Zölle würden diesen Zusammenbruch nur weiter beschleunigen. Gold und Silber bezeichnet her als das einzig bedeutende Rettungsfloß. "Physischer Besitz ist alles", schrieb er. "Das Bankensystem wurde sorgfältig darauf ausgelegt, Ihr Vermögen zu beschlagnahmen, um den kollabierenden Bankensektor zu stützen [...]. Mit Edelmetallen haben Sie null Gegenparteirisiko."Bateman bleibt nicht beim Geldsystem-Zusammenbruch. In seinem Twitter-Post wettert er gegen Kryptowährungen, Immobilien, Aktien und Anleihen - und deutet sogar an, dass die Zölle der Trump-Ära ein geopolitischer Schachzug waren. Schlussfolgernd brenne in seinen Augen alles, und der einzige Vermögenswert, der nicht auf Schulden oder Vertrauen beruht, ist das Metall in der Hand.© Redaktion GoldSeiten.de