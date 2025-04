Axel Merk: Gold bei 3.500 $ - Vertrauen in den Dollar schwindet & der Druck der Fed steigt

Der Goldpreis erreichte kurzzeitig ein Rekordhoch von 3.509,90 $ pro Unze, bevor er wieder fiel, während der Bitcoin die 90.000-Marke überschritt und der US-Dollar-Index sich einem Dreijahrestief näherte. Axel Merk, Präsident und Chief Investment Officer von Merk Investments, wies bei Kitco News darauf hin, dass diese signifikanten Preisbewegungen einen tiefgreifenden Wandel in der globalen Finanzarchitektur widerspiegeln könnten.Der Experte merkte an, dass Gold häufig als Barometer für finanzpolitische Maßnahmen diene und dass Störungen wie Zölle einen erheblichen Einfluss auf die Finanzströme hätten. "Ich bezeichne Gold manchmal als den direktesten Indikator für die Manie unserer politischen Entscheidungsträger", sagte Merk gegenüber Kitco News. "Was sich geändert hat, ist, dass Zölle die Finanzströme stören."Merk verglich das US-Finanzsystem mit einem Hedgefonds und hob hervor, wie sich Handelsstörungen sowohl auf inländische als auch auf internationale Finanzinteraktionen auswirken. Er erläuterte, dass bei einer Unterbrechung der Handelsströme weniger Finanzmittel in die USA zurückfließen würden, was eine stärkere Finanzierung zukünftiger Defizite im Inland erforderlich machen würde.Darüber hinaus wies er auf die zunehmende Tendenz der Zentralbanken, insbesondere der People's Bank of China, hin, Gold zu kaufen, was auf eine Verschiebung hin zu einer Entdollarisierung hindeute, die sich auf künftige Portfolioallokationen in Gold auswirken könnte. Während Merk die steigenden Kosten der Wirtschaft und die höheren Renditen von US-Staatsanleihen anerkennt, ist er besorgt über die Volatilität des Marktes, die durch politischen Druck, insbesondere auf die Führung der Federal Reserve, verstärkt wird.Die Ungewissheit über die Zukunft Powells und seiner potenziellen Nachfolger könnte sich auf die Marktstabilität auswirken, auch wenn Merk der Ansicht ist, dass der Goldmarkt derzeit keine ungewöhnliche Nachfrage seitens des Einzelhandels erfährt. Er betont die Bedeutung eines diversifizierten Portfolios, das der eigenen Risikotoleranz entspricht, und legt besonderen Wert auf strategische Goldanlagen als Puffer gegen Marktinstabilität.© Redaktion GoldSeiten.de