SPDR: Leichte Erholung für den Fonds in KW 21

In der 21. Kalenderwoche konnte der weltweit größte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust, wieder aufatmen: Der Trend Richtung 900 Tonnen wurde abgewendet und es konnte ein Plus verzeichnet werden. Die hohen Verluste der Vorwoche konnten jedoch nicht ausgeglichen werden.Wie auf der Website www.spdrgoldshares.com angegeben wird, beliefen sich die Goldbestände am vergangenen Freitag auf 922,46 Tonnen. Am Freitag der Vorwoche waren es 918,73 Tonnen. Am Montag verzeichneten die Bestände ein erstes Plus von 2,3 Tonnen, das sich am Dienstag mit 0,57 Tonnen in abgeschwächter Form fortsetzte. Am Mittwoch gab es einen Rückgang um 1,72 Tonnen, am Donnerstag kamen 4,01 Tonnen hinzu. Die Woche endete mit Abflüssen von 1,43 Tonnen am Freitag.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 19. Mai: 921,03 Tonnen• 20. Mai: 921,60 Tonnen• 21. Mai: 919,88 Tonnen• 22. Mai: 923,89 Tonnen• 23. Mai: 922,46 Tonnen