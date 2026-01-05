Gold freundlich, Silber und Platin steigen

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 8,2%

Gewinn im Jahr 2023: 5,6%

Gewinn im Jahr 2024: 16,6%

Gewinn im Jahr 2025: 127,9%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Verlust im Jahr 2023: 10,3%

Gewinn im Jahr 2024: 21,8%

Gewinn im Jahr 2025: 135,9%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 14,6%

Verlust im Jahr 2023: 14,7%

Verlust im Jahr 2024: 5,1%

Gewinn im Jahr 2025: 104,2%

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 4.394 auf 4.330 $/oz nach. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 4.416 $/oz um 41 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich stabil.USA bombardieren Venezuela und entführen den Präsidenten Venezuelas in die USA. Die US-Ölfirmen sollen die Infrastruktur in Venezuela wieder aufbauen und das Öl zurückholen, das den USA gestohlen worden ist (Quelle: n-tv.de).Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 121.519 Euro/kg, Vortag 119.685 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden sowie der Wiederaufnahme der Anleihekäufe durch die Fed, haben wir den von uns errechneten fairen Wert für Gold am 05.01.26 auf 3.200 $/oz angehoben.Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern weiterhin unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen, im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 75,43 $/oz, Vortag 73,74 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 2.218 $/oz, Vortag 2.106 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.660 $/oz, Vortag 1.633 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 2%. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 60,42 $/barrel, Vortag 61,27 $/barrel).Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts. Der Xau-Index verbessert sich um 0,1% oder 0,3 auf 342,6 Punkte. Bei den Standardwerten befestigt sich Newmont 1,4%. Endeavour geben 3,8% und Equinox 2,3% nach. Bei den kleineren Werten zieht Belo Sun 7,4% an. G Mining fallen 8,0%, Vista 7,1% und First Mining 5,7%. Bei den Silberwerten steigen Metallic 14,9%, Impact 6,1% und Dolly Varden 5,8%. Avino geben 5,0%, Hochschild 4,7% und Endeavour Silver 3,9% nach.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Valterra verbessern sich 3,7% und Impala 2,9%. DRD gibt 2,2% nach.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen West African 3,9%, St Barbara 3,4% und Genesis 3,3%. Bei den Explorationswerten ziehen Silver Mines 9,5% und Tanami 5,0% an. Saturn gibt 3,1% nach. Bei den Metallwerten steigen Paladin 7,1% sowie Lynas und Iluka jeweils 6,1%.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9% auf 485,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+3,9%) und Genesis (+3,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der G Mining (-8,0%), Artemis (-4,1%) und Endeavour (-3,8%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.In der Monatsauswertung zum 31.12.25 gewinnt der Fonds 8,2% auf 480,86 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 127,9%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 151,9%. Das Fondsvolumen erhöht sich im Dezember von 227,3 auf 244,4 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,3% auf 113,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+3,9%), Valterra (+3,7%) und Genesis (+3,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Avino (-5,0%), Hochschild (-4,7%) und Artemis (-4,1%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.In der Monatsauswertung zum 31.12.25 gewinnt der Fonds 12,9% auf 112,83 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 135,9%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 102,2%. Das Fondsvolumen erhöht sich im Dezember von 290,2 auf 326,7 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5% auf 88,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lynas (+6,1%), Aumega (+5,1%) und Aeris (+4,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-5,6%), Hochschild (-4,7%) und Artemis (-4,1%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.In der Monatsauswertung zum 31.12.25 gewinnt der Fonds 9,0% auf 86,97 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 104,2%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 61,2%. Das Fondsvolumen erhöht sich im Dezember von 12,2 auf 13,4 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbHDisclaimer: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt und die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.htmlDie Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der Einrichtung, xxx (Name, Adresse), bezogen werden.Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,-  Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von maximal 5% bis zu 1.050,-  dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.