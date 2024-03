Degussa Goldhandel GmbH, München

Im Herzen der Bayerischen Landeshauptstadt, Am Promenadeplatz 12, unmittelbar neben dem traditionsreichen Hotel Bayerischer Hof, eröffnete im November 2011 das erste Ladengeschäft der Degussa Goldhandel GmbH.In der Münchner Filiale können Anlagebarren aus der eigenen Produktion erworben werden. Anlagemünzen aus allen Teilen der Welt runden die Angebotspalette ab.Neben einer Kompetenten Edelmetallberatung können Wertsachen diskret und sicher in Schließfächern verwahrt werden.Im Jahr 2013 etablierte der Edelmetallhändler ganz in der Nähe seiner Münchner Niederlassung ein Ankaufszentrum für Schmuck- und Altgold. Nach einem Umzug befindet sich dieses heute Am Promenadeplatz 10 im 1. Stock.Im gleichen Haus ist neben der Degussa Goldhandel GmbH der Firmensitz der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH ansässig, die von der Frankfurter Firmenzentrale aus fungiert.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben dieser in München und am Promenadeplatz 10, im 1. Stock , existieren im Inland folgende weitere Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in München am in Nürnberg , in Pforzheim und in Stuttgart