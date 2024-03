Degussa Goldhandel GmbH, Pforzheim

In der "Gold-Stadt" Pforzheim, im Nordwesten Baden-Württembergs am Nordrand des Schwarzwalds am Zusammenfluss von Enz, Nagold und Würm gelegen, ist eine weitere Filiale der Degussa Goldhandel GmbH zu finden.Die Niederlassung in der Freiburger Straße 12, wie auch die ansässige von Degussa im Jahr 2014 übernommene Scheideanstalt (ehemals: Schellhorn & Roth GmbH & Co. KG), sind äußerst verkehrsgünstig in einem Gewerbegebiet gelegen und mit dem Auto gut und unkompliziert über die B10 zu erreichen.Zum Sortiment gehören neben den geprägten und gegossenen Edelmetallbarren der eigenen Produktionslinie , selbstverständlich auch alle weltweit bekannten Anlagemünzen in Gold, Silber, Palladium und Platin.Neben der Beratung und dem Verkauf prüft ein Expertenteam mit modernsten Analysemethoden den Wert des Edelmetalls vor Ort und kauft es zum Tagespreis an.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Pforzheim gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Nürnberg und in Stuttgart