Degussa Goldhandel GmbH, Nürnberg

Eine weitere Filiale wurde Anfang November 2013 in Nürnberg am Prinzregentenufer (ehemaliges ADAC-Haus), direkt an der Pegnitz, eröffnet. Die Filiale ist unweit der Altstadt und mit guter Anbindung zum Hauptbahnhof in optimaler Lage in der Nürnberger Innenstadt gelegen.Gold, Silber, Platin und Palladium in Münz- und Barrenform werden nicht nur Tagespreis angeboten, sondern können auch verkauft werden.Das Team der Niederlassung in Nürnberg wird von Herrn Wolfang Kuffer geführt.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Nürnberg gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Pforzheim und in Stuttgart