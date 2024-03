Degussa Goldhandel GmbH, Köln

Im Herzen der Kölner Innenstadt ist eine weitere Filiale der Degussa Sonne+Mond Goldhandel GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ansässig.Zu finden ist sie in der Gereonstraße 18-32, die nach dem Gereonshaus im Kölner Stadtteil Altstadt-Norden benannt wurde.Neben den geprägten und gegossenen Edelmetallbarren aus eigener Produktion in Gold, Silber, Platin und Palladium werden auch alle gängigen Anlagemünzen zum Kauf & Verkauf angeboten. Ein Ankauf von Goldschmuck, Altgold, Dentalgold und Silber rundet die Angebotsportfolio ab.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Köln gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Nürnberg , in Pforzheim und in Stuttgart