Degussa Goldhandel GmbH, Stuttgart

Parallel zu den Filialen in anderen Landeshauptstädten, eröffnet die Degussa Sonne+Mond Goldhandel GmbH im Jahr 2012 eine Niederlassung im Stadtzentrum von Stuttgart.Nach ihrem Umzug von der Kronprinzstraße in die Marktstraße 6 (in die unmittelbare Nähe des Rathauses und vis-à-vis vom Kaufhaus Breuninger) ist die im Januar 2023 wieder eröffnete Niederlassung, die Größte ihrer Art und gleichzeitig der Flagshipstore von Degussa.Niederlassungsleiter Thomas Wirtherle und sein Team beraten fachkundig auf 700 qm zu inflationssicheren Anlagenmöglichkeiten wie Gold, Silber und anderen Edelmetallen. Ein umfangreiches Sortiment an Anlagemetallen steht in Münz- und Barrenform zur Verfügung. Der Gold- und Silberankauf rundet die Angebotspalette ab.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Stuttgart gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Nürnberg und in Pforzheim