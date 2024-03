Degussa Goldhandel GmbH, Berlin, Gendarmenmarkt

Die zweite Berliner Filiale der Degussa Sonne+Mond Goldhandel GmbH (mit Sitz in Frankfurt am Main) eröffnete Ende 2020. Sie ist am Gendarmenmarkt, einer der schönsten Plätze in Berlin mit Konzerthaus, Deutschem Dom und Französischem Dom, zu finden.Das spezialisierte und exklusive Ankaufszentrum in Berlin ist (neben München, Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf) der fünfte, derartige Degussa Standort im Bundesgebiet. In den Räumlichkeiten sind ausgebildete Goldschmiede tätig, die neben ihrer Expertise, auf modernste Prüfgeräte unsd -verfahren zurück greifen können.Selbstverständlich steht für alle Käufer ein umfangreiches Sortiment an Anlagemetallen zur Auswahl. Dazu zählen geprägte und gegossene Edelmetallbarren aus eigener Produktion sowie ein umfangreiches Angebot an Anlagemünzen aus aller Welt.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben diesem Ankaufszentrum und der Filiale in der Fasanenstraße gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Nürnberg , in Pforzheim und in Stuttgart