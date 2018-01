Pantoro Ltd.: Quartalszahlen: Super Kösten!

Die Vorabzahlen hatten ich bereits kommentiert, heute der komplette Quartalsbericht ( Link ).Eine Rekordgoldproduktion von 13.841 Unzen war bekannt und die Kosten sind bei Pantoro Ltd. weiterhin 1A. Pantoro konnte die All-In-Kosten von 1.019 AUD auf 990 AUD senken, was ca. 792 USD je Unze sind:Die Bohrungen laufen ebenfalls sehr gut. Das Unternehmen will ja auf Wagtall untertage gehen, nachdem man die oberflächennahe Ressource abgebaut hat. Die Bohrungen unter dem Open-Pit zeigen super Gehalte bei ordentlichen Längen:Finanziell ist Pantoro solide und wird voraussichtlich im April komplett schuldenfrei sein. Aktuell hat das Unternehmen 15,2 Millionen AUD in Cash und die Restverbindlichkeiten sind 2.000 Unzen Gold. Monatlich liefert man 500 Unzen ab, so dass im April die letzte Tranche geschickt wird. Dann ist das Unternehmen schuldenfrei und hat die kompletten Minenaufwendungen in Rekordzeit zurückbezahlt.Es ist einfach solide, was das Management um Paul Cmrlec in den vergangenen Monaten mit Pantoro erreicht hat. Gerade eher kleine Operationen können oft schiefgehen, sobald sich einmal ein Fehler eingeschlichen hat. Doch Cmrlec, der vorher bei Metals-X tätig war, ist einfach ein erfahrener Miner.Das Unternehmen hat zum Ziel, Ende 2018 auf eine Produktionsrate zu kommen, die eine jährliche Produktion von 80.000 - 100.000 Unzen ermöglicht.Wie gesagt, den großen "Schnitt" werden wir nicht mehr mit der Aktie machen, doch ich denke das "Restpotential" ist so gut, um die Aktie zu halten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.