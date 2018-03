Sovereign Metals Ltd.: Vergessen wir einmal Grafit ...

Grafit ... auch so ein Rohstoff, der seit Monaten "out" ist. Doch genau hier liegt die große Chance, besonders bei Sovereign Metals.Vergessen wir einmal Grafit.Wenn ich ein Produkt für 300 USD je Tonne herstellen kann und dieses dann für über 1.000 USD je Tonne verkaufen kann, dann ist das eine mehr als gesunde Marge, egal um was es sich handelt.Wenn dann der Kapitalbedarf bei nur 30 Millionen USD liegt und von diesen 30 Millionen USD auch noch 10 Millionen USD (!) als Kontingent einkalkuliert wurden, dann wird der "Investment Case" noch viel klarer!Kommt dann noch ein Management hinzu, das in den vergangenen 20 Jahren zig Erfolge erzielt hat, dann ist das letzte fehlende Puzzle-Teil da.All das finden wir derzeit bei Sovereign Metals Dies hat jüngst auch der Analyst von Argonaut zu Papier gebracht. In einem neuen Research nach einem Projektbesuch stuft Argonaut die Aktie von Sovereign als "spekulativen Kauf" ein und das Kursziel liegt bei 0,32 AUD (aktueller Kurs 0,115 AUD). Bei der Bewertung hat der Analyst die viel zu konservativen Preise aus der Scoping-Studie genommen (800 USD). Verweist jedoch auch darauf, dass er zu den aktuellen Grafitpreisen auf einen fairen Wert von 0,54 - 0,61 AUD je Aktie kommt:Den kompletten Report finden Sie hier: Argonaut Research Die Aktie ist ein glasklarer Kauf. In einigen Monaten wird man sich vermutlich fragen, wie es sein konnte, dass man die Aktie so lange Zeit so günstig kaufen konnte!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.