Silber: Alles nur eine Finte?

Nachdem ein steiler Anstieg zu Jahresbeginn vor dem Erreichen der 18,00 USD-Marke gestoppt wurde, setzte bei Silber eine übergeordnete Korrektur ein, die bis dato andauert. In ihrem Verlauf setzte das Edelmetall entlang der Oberseite einer zuvor gebrochenen Abwärtstrendlinie bis an die Unterstützung bei 16,26 USD zurück. Diese wurde zwar Anfang Februar zum Ausgangspunkt für eine Erholung, ein Ausbruch über die Hürde bei 16,96 USD gelang jedoch nicht. Zuletzt fiel der Wert wieder an die 16,26 USD-Marke und unterschritt diese am Freitag bereits kurzzeitig.Sollte es den Bullen jetzt gelingen, den Wert wieder über der 16,26 USD-Marke zu etablieren, würde es sich beim Einbruch vom Freitag um eine Finte handeln, der zunächst ein Anstieg bis 16,60 USD folgen dürfte. Hier könnte der Wert nochmals unter Druck geraten. Doch oberhalb der Hürde käme es zu einem kleinen Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 17,23 USD.Sollte sich die Abwärtsbewegung der letzten Tage dagegen mit einem Bruch der Unterstützung verstetigen, sind weitere Verluste bis 16,01 USD wahrscheinlich, ehe dort eine Erholung bzw. ein neuer Angriff auf die 16,60 USD-Marke starten könnte. Darunter würde Silber allerdings stark unter Druck geraten und bis 15,59 USD einbrechen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG