Silver Lake Resources Ltd.: Extrem gutes Quartal - Prognoseanhebung

Goldproduzent Silver Lake gab heute ein vorläufiges Update zur Goldproduktion im März-Quartal bekannt ( Link ).Das Unternehmen hat Wort gehalten und nicht nur ein gutes Quartal geliefert, sondern ein herausragendes. In den ersten drei Monaten des neuen Jahres konnte Silver Lake 45.200 Unzen Gold verkaufen, was 31% mehr ist, als im Quartal zuvor. Es wurden 49.000 Unzen Gold abgebaut und der durchschnittliche Goldgehalt lag bei 4,95 g/t.Extrem gut die Entwicklung der Cash-Position. Diese zog im laufenden Quartal um 20,7 Millionen AUD an und Silver Lake Resources beendete das Quartal mit einem Cash-Bestand von 87,3 Millionen AUD und bleibt natürlich schuldenfrei.Die Marge sollte somit bei mehr als 450 AUD je Unze gelegen haben.Nach diesem sehr guten Quartal hat das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (endet am 30.06.2018) von 135.000 - 145.000 Unzen auf 145.000 bis 150.000 Unzen angehoben.68.704 Unzen wurden in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres verkauft, nun 45.200 Unzen Gold. Somit liegt Silver Lake aktuell bei 110.904 Unzen und im laufenden Quartal würden dann 34.096 Unzen ausreichen, um auf die 145.000 Unzen zu kommen.Das Management hat Wort gehalten und nach den soliden ersten beiden Quartalen ein extrem gutes Quartal abgeliefert. Nicht nur der Produktionsanstieg um über 30% ist gut, sondern vor allem der Anstieg der Cash-Position um mehr als 20 Millionen AUD in nur einem Quartal.Gemäß meiner internen Kalkulation auf Basis der neuen Schätzungen und einem Goldpreis von 1.250 USD wird Silver Lake nach dem heutigen Anstieg (+15%) mit einem vereinfachten KGV von 5,5 gehandelt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.