Silber: Ausbruchsversuch startet

Silber bewegte sich in den vergangenen Monaten in einer engen Seitwärtsphase. Zwischenzeitlich kam es daraus zu einem Ausbruch nach oben, über 16,87 USD, was sich jedoch schnell als Bullenfalle darstellt. Nach Auflösung eines kleinen symmetrischen Dreiecks kommt es nun zu einem weiteren Ausbruchsversuch.Es bietet sich mit dem Überwinden der 16,87 USD die Chance, den Anstieg noch nachhaltig auszudehnen. Spielraum wäre bis zum Abwärtstrend bei 17,21 USD zunächst gegeben. Gelingt auch der Ausbruch über 17,47 USD, dürfte sich auch mittelfristig deutliches Kurspotenzial bieten. Noch ist der Abwärtstrend aber intakt, sodass bereits bei einem Rückfall unter 16,75 USD wider abgaben bis 16,34-16,20 USD möglich wären.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG