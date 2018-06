Mitten im Goldmarkt-Massaker

Es ist an der Zeit, in Bezug auf Gold eine konträre Haltung einzunehmen. Das Tief des Jahreszyklus sollte in diesen Tagen erreicht werden. Ich nenne das die Phase des Massakers. Diese Episoden dauern typischerweise 5-7 Tage. In diesen Tagen bricht der Kurs ein und sinkt tiefer und tiefer, obwohl der Markt bereits extrem überverkauft ist. Die Bullen hatten gehofft, dass die Verluste des ersten Tages, an dem der Goldpreis nachgab (der letzte Freitag), schnell wieder wettgemacht würden, doch jetzt verfallen sie kurz vor dem finalen Tief in Panik. Die Stimmung ist extrem bearish geworden. Das sind genau die Bedingungen, die den Treibstoff für die nächste Rally bereitstellen.An diesem Punkt sind wir heute wieder angelangt. Seit dem bullischen Sentiment im April, als der Goldpreis auf 1.370 $ kletterte, haben sämtliche Marktteilnehmer eine Kehrtwende hingelegt. Damals sahen die Trader nichts als strahlend blauen Himmel über dem Goldmarkt; heute sehen sie nur Düsternis und Niedergang. Wir haben unsere Edelmetallpositionen am 12. April verkauft, als alle optimistisch waren. Jetzt bin ich bereit zu kaufen, während alle anderen mit weiteren Kursverlusten rechnen.Wir werden das Timing wahrscheinlich nicht perfekt abpassen. Es ist praktisch unmöglich, konträre Trades exakt zum richtigen Zeitpunkt auszuführen, doch das ist auch gar nicht nötig, um als Querdenker Gewinne zu erzielen. Sie müssen nur "nah genug dran sein". Irgendwann in den nächsten 3-4 Monaten wird sich der derzeitige Pessimismus wieder ins Gegenteil verkehren und wir werden die Rückkehr des bullischen Sentiments erleben.Beachten Sie im folgenden Chart die Indikatoren TSI und RSI, die sich tief im überverkauften Bereich befinden. Der RSI liegt bei 9. Damit sollte der Anteil der optimistisch eingestellten Markteilnehmer aktuell deutlich unter 20% liegen. Heute ist Tag 5 des Massakers. Eine bessere Kaufgelegenheit kann man sich nicht wünschen, aber ich kann Ihnen garantieren, dass es genügend "Dumb Money" geben wird, das bei einem RSI von 9 verkauft, statt zu kaufen - was sie eigentlich tun sollten.© Gary SavageDieser Artikel wurde am 21. Juni 2018 auf www.blog.smartmoneytrackerpremium.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.