Silver Lake Resources Ltd.: Steigerung der Karonie-Ressource um 68%

Silver Lake gab heute bekannt, dass man für die Gebiete rund um das alte Karonie-Open-Pit eine neue Ressource erstellt hat, nachdem man zuvor unterhalb der alten Grube und daneben gute Goldmineralisierungen entdeckt hat ( Link ).Bildlich dargestellt sieht das Ganze dann so aus:Die Ressourcen konnten um 68% auf 243.000 Unzen gesteigert werden und es wurden Reserven in Höhe von 87.000 Unzen ermittelt:Die erste Mine in dieser Gegend wurde nun gestartet und aktuell bereitet man ein Bohrprogramm vor, um potentielle Ausdehnungen der Goldmineralisierungen zu testen:Gute News für Silver Lake Resources . Sehr schnell konnte man eine aufgefrischte Ressourcenschätzung für das Gebiet vorlegen und mit 243.000 Unzen Gold in den Ressourcen verlängert sich das Minenleben entsprechend.Das Explorationspotential von Silver Lake wird vermutlich vom Markt noch etwas unterschätzt. Das Management und die Geologen haben zuletzt sehr gute Arbeit geleistet und es geht nun darum, dem Markt und den Analysten zu beweisen, dass man ein weitaus längeres Minenleben hat und noch viel Potential in den Gebieten steckt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport