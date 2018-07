Silver Institute: Bericht über die Rolle des Silbers

Wachstum der Silbernachfrage innerhalb des grünen Technologiesektors

Wie es in einem Bericht des Silver Institute heißt, soll die anhaltende Revolution der grünen Technologie, die durch die zunehmende Elektrifizierung und Nutzung von Solarenergie angetrieben wird, die weltweite Industrienachfrage nach Silver über das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus vorantreiben.Das graue Edelmetall ist innerhalb der Solarenergiebranche gut etabliert und wird in diesem Technologiesektor auch weiterhin eine große Rolle spielen. Im Bericht schätzt man, dass die weltweite Solarenergiebranche etwa 820 Millionen Unzen Silber bis zum Jahr 2030 verbrauchen wird.Des Weiteren soll auch die Silbernachfrage im Automobilsektor - der sich zunehmend auf Elektrofahrzeuge konzentriert, bei deren Herstellung Silber unabdinglich ist - die Gesamtnachfrage steigern. Dies solle bis zum Jahr 2030 letztlich etwa 725 Millionen Unzen der Nachfrage ausmachen.Zusätzlich sollte man auch des Edelmetalls Rolle bei der Nuklearenergie nicht vergessen. Beispielsweise verwendet man in diesem Sektor üblicherweise eine Art Legierung, die aus 80% Silver, 15% Indium und 5% Cadmium besteht. Somit sollen 19 Millionen Unzen Silber der Gesamtnachfrage bis zum Jahr 2030 aus dieser Branche stammen.Den vollständigen Bericht in englischer Sprache finden Sie unter dem Namen " The Role of Silver in the Green Revolution " auf der Seite des Silver Institute.© Redaktion GoldSeiten.de