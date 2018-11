Boris Mikanikrezai - Überraschende Silberrally zum Jahresende

Silber wird Gold für den Rest des Jahres übertreffen, meint Edelmetallanalyst Boris Mikanikrezai von Metal Bulletin. "Da sich das Gold-Silber-Verhältnis derzeit auf seinem Rekordhoch befindet, ist Silber positioniert, um die meisten Investoren zum Jahresende hin mit einer Aufwärtsbewegung zu überraschen", meinte er laut Kitco News Es gebe guten Grund anzunehmen, dass Silber Gold in den nächsten Monaten übertreffen werde, da das Gold-Silber-Verhältnis vom derzeitigen Niveau eher für einen Abwärtstrend anfällig sei.Anders als bei Gold hätten ETF-Investoren während des volatilen Oktobers nicht sonderlich viel Interesse an Silber gezeigt. Doch dieser Trend verändere sich während der ersten Novemberwoche, erklärte der Analyst. Grund für den wahrscheinlichen Aufwärtstrend des grauen Edelmetalls sei die aktuelle Netto-Short-Positionierung der Spekulanten in COMEX-Silber, die auf eine baldige Wende hindeuten könnte."Ich erwarte, dass die Non-Commercials zurück zu einer Netto-Long-Position in COMEX-Silber finden werden, die zu ihrem historischen Durchschnitt von 4.140 Tonnen (1986 bis heute) konvergieren wird", so Mikanikrezai. Dies deute auf eine massive Welle von Spekulantenkäufen zugunsten des COMEX-Silbers hin und würde zu einer möglichen Superrally der Silberspotpreise an der COMEX führen.© Redaktion GoldSeiten.de