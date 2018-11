Goldman Sachs sagt Gold- und Rohstoffrally vorher

Die Analysten von Goldman Sachs lassen sich angesichts des derzeitigen Sell-offs im Rohstoffsektor nicht von ihrer bullischen Einstellung abbringen. Wie Bloomberg gestern berichtete, prognostiziert die Bank einen Aufwärtstrend in den kommenden Monaten und sieht "extrem attraktive Kaufgelegenheiten" am Markt.Die Experten beschreiben die aktuelle Situation demnach als nicht nachhaltig und glauben, dass der G20-Gipfel, der diese Woche in Buenos Aires stattfindet, als Katalysator für eine Trendwende wirken könnte. "Angesichts der Verzerrungen der Rohstoffpreise im Verhältnis zu den Fundamentaldaten - der Ölpreis hat sich mittlerweile zu den Metallen gesellt und liegt nun ebenfalls unter den Produktionskosten - glauben wir, dass der Rohstoffsektor extrem attraktive Einstiegspunkte für Long-Positionen in Rohöl, Gold und den Basismetallen bietet", erklärte das Analystenteam von Jeffrey Currie in einem Report.Ein Teil der politischen Unsicherheiten, die die Rohstoffmärkte in den letzten Wochen belastet hatten, könnte beim Gipfeltreffen jedoch ausgeräumt werden. Dies würde vor allem den Basismetallen und dem Ölpreis zu Gute kommen.Aber auch in Bezug auf Gold ist die Bank optimistisch. Der Markt hätte demnach schon zehn von zwölf erwarteten Zinserhöhungen in den USA eingepreist und der Aufwärtstrend des US-Dollars werde sich demnächst umkehren. "Wenn sich das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten im nächsten Jahr verlangsamt, wovon wir ausgehen, wird Gold von der gestiegenen Nachfrage nach defensiven Finanzwerten profitieren", so die Analysten. Die Käufe der Zentralbanken könnten den Kurs des gelben Metalls zusätzlich stützen.© Redaktion GoldSeiten.de