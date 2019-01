Lassonde: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass es mehr Fusionen geben wird."

In einem Interview meinte Pierre Lassonde, Veteran-Goldunternehmer und CEO von Franco Nevada, dass eine zunehmende Anzahl an Fusionen innerhalb der weltweiten Goldbranche wahrscheinlich sei, da die Reserven der in dieser Branche tätigen Unternehmen zurückgehen würden, schreibt das Nachrichtenportal MiningMx "Es ist sehr wahrscheinlich, dass es mehr Fusionen geben wird", so erzählte Lassonde. "Nicht unbedingt in einem Ausmaß, der Barricks Transaktion gleichkommen könnte... Doch die Reserven einer Vielzahl an Bergbauunternehmen gehen zurück. Und der beste Weg, dem entgegenzuwirken - wenn man keine Explorationen durchführt - ist der Erwerb anderer Unternehmen."Lassonde hatte zuvor Kommentare über die Fusion zwischen Barrick Gold und Randgold Resources abgegeben und meinte, dass Barrick damit nicht länger ein kanadisches Unternehmen bliebe. CEO Mark Bristow hatte zuvor deklariert, dass das fusionierte Unternehmen weiterhin Kanada verschrieben sei und nach kanadischen Minen Ausschau halten würde.© Redaktion GoldSeiten.de