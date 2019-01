CIBC - Langsames Wachstum fördert Gold

Die negativen Auswirkungen des Handelsstreits zwischen USA und China auf das Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr werden die Nachfrage nach Basismetallen und Stahlindustrierohstoffen nach unten drücken, während die wirtschaftliche Unsicherheit den Goldpreis nach oben befördern wird, so die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)."Volkswirtschaftler bei der CIBC prognostizieren 2019 keine Rezession, doch wir erwarten, dass die zunehmenden Handelsbarrieren und Zölle das Weltwirtschaftswachstum innerhalb der nächsten 18 Monate verlangsamen werden. Dabei wird unsere vorherige Erholung, die wir für 2020 prognostiziert haben, auf 2021 verschoben", erklärte eine Abteilung der Bank in einem Bericht.Die CIBC erhöhte ihre Goldpreisprognose auf 1.350 Dollar je Unze im Jahr 2019 von bisherigen 1.300 Dollar je Unze und erwartet 2020 1.400 Dollar je Unze, so Mining.com . Silber soll in diesem Jahr durchschnittliche 17,00 Dollar je Unze erreichen und 17,50 Dollar je Unze im nächsten Jahr.© Redaktion GoldSeiten.de