Nur physisches Gold macht Sinn

Die Fähigkeit des Goldes, an Wert zu behalten, wenn alles andere zusammenbricht, kann nicht untertrieben werden, meint Andrea Ciaccia, CEO von AZ Investment Management. Das "gefestigte Vertrauen", das es schafft, sei attraktiv, berichtet Citywire Selector . Deshalb sei es das Asset, das man besitzen sollte, "wenn alle Stricke reißen.""Ich sehe Gold als eine Absicherung gegen das Scheitern des Finanzsystems", erklärte Ciaccia. "Dabei bedeutet "Scheitern" nicht notwendigerweise, dass es zu einem Zusammenbruch wie 2008 kommt, sondern dass andere Finanzvermögenswerte daran scheitern, ihre primären Funktionen zu erfüllen. Dass der US-Dollar oder die Staatsanleihen beispielsweise nicht mehr als weltweite Reservewährung fungieren."Um diese Absicherungsrolle zu erfüllen, sei es wichtig physisches Gold zu besitzen. "Ich sehe keinen Wert darin, Gold innerhalb des Finanzsystems in Form von Zertifikaten, Derivaten, Fonds oder ETFs zu besitzen, selbst wenn diese "goldgedeckt" sind", meinte der CEO."Ähnlich stehen Investitionen in Goldbergbauunternehmen für mich grundsätzlich im Gegensatz zur reinen Funktion des Edelmetalls. Denn diese Unternehmen produzieren und verkaufen Gold gegen US-Dollar."© Redaktion GoldSeiten.de