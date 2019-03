SPS - Enthusiasmus gegenüber Silber bleibt erhalten

Die Verkaufszahlen von Silberschmuck sind 2018 das zehnte Jahr in Folge gestiegen, so geht es aus einer Umfrage des Silver Promotion Service (SPS) hervor. Etwa 52% der US-amerikanischen Schmuckhändler, die an der Umfrage des Unternehmens teilnahmen, verzeichneten hohe Verkaufszahlen. Dabei stellten sich junge Kunden und weibliche Käuferinnen als wichtige Gewinnquellen heraus, so berichtet die Webseite Diamonds.net Das durchschnittliche Geschäft verzeichnete eine Zunahme von 16% der Silberschmuckverkäufe, so SPS, das eine Initiative des Silver Institute ist. Mehr als die Hälfte der Einzelhändler erklärte, dass Silber den größten Lagerumschlag verzeichnete, während etwa 12% meinten, dass Diamanten die erste Wahl gewesen seien. Wiederum 14% sprachen sich für Hochzeitsschmuck aus und 12% wählten Gold."Der Silver Promotion Service ist offensichtlich zufrieden mit dem, was die Umfrage gezeigt hat", erklärte Michael Barlerin vom SPS. "Wir sind begeistert, dass der Optimismus gegenüber der anhaltenden Leistung des Silbers so stark bleibt."© Redaktion GoldSeiten.de