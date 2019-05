Silber-Katalysator hilft, CO-Emission zu reduzieren

Ingenieure, besonders in der Automobilbranche, sind ständig auf der Suche nach Wegen, die Kohlenmonoxidemissionen von Fahrzeugen zu reduzieren. Zurzeit helfen Katalysatoren dabei, Kohlenmonoxid in harmloses Kohlendioxid umzuwandeln, doch dieser Prozess geht oftmals nicht weit genug.Wie das Silver Institute in seiner April-Ausgabe der Silver News berichtet, haben nun russische Chemiker der National University of Science and Technology MISiS im Moskau einen Katalysator aus Bornitrid und Silbernanopartikeln entwickelt, der die Umwandlung von Kohlenmonoxid bereits bei 193 °C ermöglicht; eine relativ niedrige Temperatur für diese Art von Prozess.Experimente zeigten, dass die effektivste Konzentration von Silbernanopartikeln 1,4 Gewichtsprozent betrug. Durch eine Erhöhung der Konzentration erhoffen sich die Forscher eine Absenkung der Temperatur, bei der die Umwandlung von Kohlenmonoxid in Kohlendioxid stattfindet.Da die Temperatur noch zu hoch ist, ist dieser Katalysator bisher nicht für den Gebrauch in Fahrzeugen geeignet, könne jedoch für die Begrenzung von Kohlenmonoxidemissionen in Fabrikprozessen eingesetzt werden.© Redaktion GoldSeiten.de