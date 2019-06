Goldpreis profitiert von Iran-USA-Spannungen

Der Goldpreis stieg am Montag in Asien und wurde über 1.400 Dollar je Unze gehandelt, während der Konflikt zwischen USA und Iran sich intensivierte, so berichtet Investing.com . Erst kürzlich wurde eine amerikanische Aufklärungsdrohne vom Iran abgeschossen, nachdem die US-Regierung das Land erst eines Angriffs auf Öltanker im persischen Golf beschuldigt hatte.In Zeiten derartiger wirtschaftlicher sowie politischer Unsicherheit stellt sich Gold oft als sicherer Hafen heraus. Des Weiteren unterstützte die mildere Federal Reserve den Goldmarkt, während der Konflikt zwischen USA und China weiterhin die Stimmung der Investoren dämmte.In der letzten Woche ermöglichte die Zentralbank eine mögliche Zinskürzung in der Zukunft, während zeitgleich wirtschaftliche Risiken aufgrund schwächerer Inflation und weltweiten Handelsspannungen weiter zunehmen. Geringere Zinsen würden sicheren Häfen wie Gold zum Vorteil gereichen.Zusätzlich wurde die Attraktivität von Bullion durch einen rückläufigen Dollarindex unterstützt, der beinahe auf ein 3-Monatstief gegenüber einem Warenkorb an Währungen fiel.© Redaktion GoldSeiten.de