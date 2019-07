Russlands internationale Währungsreserven in 29. KW

Die russische Zentralbank meldete vor kurzem die aktuellen Zahlen des Standes der Gold- und Devisenreserven in US-Dollar per 19. Juli 2019. Demnach erhöhte Russland seine internationalen Währungsreserven in der 29. Kalenderwoche wieder.So geht aus den Daten hervor, dass sich der Stand der Reserven auf 520,3 Milliarden US-Dollar beläuft. In der vorherigen Kalenderwoche betrug die Gold- und Devisenreserven noch 519,7 Milliarden US-Dollar, womit sich im aktuellen Berichtzeitraum ein kleines Plus von 600 Millionen US-Dollar ergibt.Die Zentralbank der Russischen Föderation erhöht bereits seit zwei Monaten wöchentlich seine Gold- und Devisenreserven. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de