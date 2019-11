Millionäre besitzen nun fast die Hälfte des weltweiten Reichtums

Die Anzahl der Millionäre in der Welt wuchs im letzten Jahr auf fast 47 Millionen und macht nun beinahe die Hälfte des weltweiten Reichtums aus, so berichtet CNBC anhand einer neuen Studie. Trotz Handelskriegen, schwächerem Wirtschaftswachstum und volatilen Aktienmärkten stieg die Anzahl der Millionäre von Mitte 2018 bis Mitte 2019 um 1,1 Millionen Menschen, so geht aus dem Global Wealth Report von Credit Suisse hervor.Die 46,8 Millionen Millionäre weltweit sind nun zusammen 158,3 Billionen Dollar wert - oder 44% des Gesamtreichtums der Welt. Aus den USA stammten 675.000 der neuen Millionäre im letzten Jahr, was die Gesamtzahl der Millionäre innerhalb des Landes auf 18,6 Millionen brachte.Japan verzeichnete 187.000 neue Millionäre und besitzt insgesamt 3 Millionen von diesen. China, dessen Wirtschaft teilweise aufgrund der Handelsspannungen an Stärke verliert, verzeichnete noch immer 158.000 neue Millionäre, was die Gesamtzahl auf 4,5 Millionen bringt.Australien hingegen verzeichnete 124.000 weniger Millionäre und besitzt nur noch 1,2 Millionen von diesen. Ein Grund für diesen Rückgang war jedoch größtenteils die Umtauschrate, da Millionäre in US-Dollar gemessen werden.Obgleich die USA mehr Millionäre besitzen als China, so führt das asiatische Land nun erstmalig anhand der Zahl der "weltweit Reichen", definiert als die oberen 10% des Reichtums in der Welt.© Redaktion GoldSeiten.de