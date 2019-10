ANZ: Goldpreis in 6 Monaten auf 1.700 Dollar

Den angemessenen Preis von Gold zu bestimmen sei laut der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) eine schwierige Aufgabe, der sie sich in ihrem neusten Bericht angenommen haben, berichtet das US-Nachrichtenportal Kitco News . Demnach beträgt der angemessene Goldpreis 1.400 Dollar basierend auf den Haupttreibern des Metalls - Zinssätze, Inflation und der US-Dollar."Wir betrachteten alle traditionellen Faktoren und verglichen ihre relativen Bewertungen mit Gold, um zu bestimmen, ob es über- oder unterbewertet ist. Wir fanden heraus, dass Gold hauptsächlich von Zinssätzen, Inflationserwartungen und den USD angetrieben wird", schrieben die Rohstoffstrategen Daniel Hynes und Soni Kumari. "Anhand vom aktuellen Preis zeigt unser Modell, dass der derzeit angemessene Wert von Gold bei rund 1.400 Dollar je Unze liegt."Doch ein Abstieg des Goldpreises auf 1.400 Dollar könnte das Edelmetall schlussendlich auf 1.700 Dollar je Unze in nur sechs Monaten katapultieren, so eine Schlussfolgerung von ANZ. "Unser Modell legt auch nahe, dass der Preis in den nächsten sechs Monaten 1.700 Dollar je Unze überschreiten könnte. Dies bietet Verbrauchern, Produzenten und Investoren günstige Gelegenheiten. Ein kurzfristiger Rücksetzer zum angemessenen Wert könnte die Gelegenheit für eine größere Position im Metall bieten," so Hynes und Kumari. "Mit soliden Fundamentaldaten ist Gold gut für Portfolio-Diversifikation."ANZ merkte ebenfalls an, dass der Goldpreis viel höher liege, wenn die Geldmenge der USA mit Gold gedeckt wäre. "Der wachsende Unterschied zwischen dem Spot-Goldpreis und dem abgeleiteten Goldpreis (Geldmenge geteilt durch gesamte Goldbestände seit 1963) legt nahe, dass Gold derzeit unterbewertet ist", schrieben Hynes und Kumari. "Der Goldpreis könnte bei 25.000 Dollar je Unze liegen, wenn die M2-Geldmenge der USA mit Gold gedeckt wäre."© Redaktion GoldSeiten.de