Goldpreis nahezu unverändert trotz Hongkong-Unruhen

Der Goldpreis blieb am Montag in Asien relativ unverändert, nachdem die Märkte die Gewaltakte in Hongkong und die Unsicherheit in den Verhandlungen zwischen USA und China größtenteils achselzuckend abtaten, so berichtet Investing.com Die politischen Unruhen in Hongkong gingen weiter und zwei Demonstranten wurden am Morgen von Polizisten erschossen. Die Demonstranten seien laut Angaben der Medien wütend über Polizeibrutalität und das Einmischen seitens China in Hongkong.Zudem erklärte US-Präsident Donald Trump, dass die Verhandlungen mit China "sehr schön" vorankommen würden und betonte, dass das asiatische Land eine Vereinbarung "viel mehr möchte, als ich das tue.""Wenn wir nicht den richtigen Deal schließen, dann schließen wir gar keinen Deal", erklärte Trump Journalisten am Samstag.Der sichere Hafen Gold, der sich üblicherweise in entgegengesetzte Richtung zu traditionellen Risikoassets bewegt, war nicht in der Lage, von der geschwächten Stimmung zu profitieren.