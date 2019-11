Rothschild-Familie investiert in Gold und "andere Währungen"

Die bekannte Rothschild-Familie, angeführt durch Lord Jacob Rothschild, gab kürzlich bekannt, dass sie statt in den US-Dollar, die weltweite Reservewährung, nun in Gold und "andere Währungen" investieren würde, so berichtet der Coin Telegraph "Unsere deutliche US-Dollar-Position wurde nun etwas reduziert, da wir - nach dem Dollaranstieg - interessante Gelegenheiten in anderen Währungen sowie Gold gesehen haben. Wobei das Metall unsere Sorgen über die Geldpolitik und zunehmend abnehmende Realrenditen reflektiert", so schrieb Lord Jacob Rothschild in einem halbjährigen Bericht von RIT Capital Partners.Jeff Berwick von The Dollar Vigilante vermutet, dass die Rothschilds der Abwärtstrendkurve zuvor kommen möchten und vor dem weltweiten Zusammenbruch aussteigen. Gold würden sie dazu verwenden, die Situation wieder in normale Bahnen zu lenken.Und wenn die Rothschild-Familie meint, sie hätte ihre US-Dollar-Position reduziert, dann ist das tatsächlich eine große Sache, aus der man sogar einen Nutzen ziehen sollte.© Redaktion GoldSeiten.de